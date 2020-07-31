Україну поділили на чотири карантинні зони: які обмеження діятимуть
У п'ятницю, 31 липня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зону.
Рішення набуває чинності з 3 серпня. Комісія щотижня у п'ятницю оновлюватиме дані, які діятимуть із понеділка наступного тижня.
Як зараз поділені регіони за зонами
У "червону зону" входять:
міста Луцьк і Тернопіль;
Кіцманський район Чернівецької області.
У "помаранчеву зону":
міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;
Луцький і Любешівський райони Волинської області;
Тисменицький район Івано-Франківської області;
Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;
Бучацький район Тернопільської області.
В "жовту зону":
міста Вінниця та Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;
місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;
міста Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, а також Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;
міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
міста Яремче, а також Богородчанський, Городенівський, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;
Жовківський, Ярововскій і Кам'янка-Бузький райони Львівської області;
Бережанський, Гусятинський, Монастириський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;
Глибочицькій, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.
Які правила діятимуть в різних зонах
"Зелена зона" передбачає:
перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;
проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
роботу кінотеатрів із заповненням на 50%;
перевезення пасажирів за наявності сидячих місць.
У регіонах "жовтої зони" (+ обмеження "зеленої зони") заборонено:
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.
В регіонах "помаранчевої зони" (+ обмеження "жовтої") заборонено:
діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів;
діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
планові госпіталізації в лікарнях;
роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
прийом нових змін у дитячі табори;
діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.
У регіонах "червоної зони" (+ обмеження "помаранчевої") забороняється:
робота громадського транспорту;
відвідування навчальних закладів;
діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.
Як писав OBOZREVATEL, Кабмін продовжив на всій території країни дію адаптивного карантину до 31 серпня. Постанова набуде чинності з 1 серпня.