Україну поділили на чотири карантинні зони: які обмеження діятимуть

У п'ятницю, 31 липня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зону.

Рішення набуває чинності з 3 серпня. Комісія щотижня у п'ятницю оновлюватиме дані, які діятимуть із понеділка наступного тижня.

Як зараз поділені регіони за зонами

У "червону зону" входять:

міста Луцьк і Тернопіль;

Кіцманський район Чернівецької області.

У "помаранчеву зону":

міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

Луцький і Любешівський райони Волинської області;

Тисменицький район Івано-Франківської області;

Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;

Бучацький район Тернопільської області.

В "жовту зону":

міста Вінниця та Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;

місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, а також Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;

міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Яремче, а також Богородчанський, Городенівський, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Ярововскій і Кам'янка-Бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Монастириський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;

Глибочицькій, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Карта регіонів за зонами. ЦГЗ МОЗ

Які правила діятимуть в різних зонах

"Зелена зона" передбачає:

перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

роботу кінотеатрів із заповненням на 50%;

перевезення пасажирів за наявності сидячих місць.

У регіонах "жовтої зони" (+ обмеження "зеленої зони") заборонено:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

В регіонах "помаранчевої зони" (+ обмеження "жовтої") заборонено:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

У регіонах "червоної зони" (+ обмеження "помаранчевої") забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування навчальних закладів;

діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Facebook Олега Немчінова

Facebook Олега Немчінова

Facebook Олега Немчінова

Facebook Олега Немчінова

Facebook Олега Немчінова

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін продовжив на всій території країни дію адаптивного карантину до 31 серпня. Постанова набуде чинності з 1 серпня.