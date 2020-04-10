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10 квітня • оновлено в 22:54
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Україну охопили масові пожежі: Шмигаль запропонував посилити покарання

1.5т
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Кабінет міністрів запропонував посилити покарання за сезонні випалювання сухостою в Україні.

Про це повідомив в Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, Кабмін тримає на контролі ситуацію з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження і в регіонах. Він розповів, що на початку квітня доручив залучити необхідні ресурси для ліквідації пожеж та зменшення кількості в майбутньому.

"У зоні відчуження, на місці проведення робіт з пожежогасіння, введено посилений дозиметричний контроль. Хочу повідомити, що радіаційний фон знаходиться в межах норми", – підкреслив прем'єр.

Міністерство юстиції вже розробило законопроект, який істотно збільшує штрафи за випалювання сухостою. Уряд його підтримав і незабаром передасть на розгляд до Верховної Ради, зазначив Шмигаль.

"ДСНС і органи місцевої влади повинні встановити цілодобовий моніторинг в природних екосистемах, щоб не допустити поширення пожеж. ОДА та КМДА повинні заборонити розведення багать у лісових масивах та випалювання сухої рослинності та сміття", – додав він.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

скріншот

Президент Володимир Зеленський таку ініціативу теж підтримав. "Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до 6 тисяч гривень. У той же час я пропоную парламенту подумати про можливість жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", – сказав він в новому відеозверненні 10 квітня.

Зеленський зазначив, що в цьому році кількість пожеж в природних екосистемах збільшилася на 30%.

Як писав OBOZREVATEL, повітря від пожеж в Чорнобилі йде на Київ. Напередодні NASA опублікувало фото катастрофи з космосу.

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Автор
Кирило Лютий
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Ку Алексей
Ку Алексей
Путин, прекрати!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
6 тысяч гривен.без маски 17грн.за убийство зашита(стерненко) страна абсурда
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