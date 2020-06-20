Україну очікують грози і шквали: які регіони в небезпеці. Карта

Погода в Україні у неділю, 21 червня, буде дощовою – опади очікуються у всіх областях.

Як повідомляє "Укргідрометцентр", найбільші опади пройдуть у західних регіонах України. Дощі супроводжуватимуться грозами, градом і шквальним вітером до 15−20 м/с по всій території України окрім крайнього сходу країни.

Температура повітря вночі становитиме від +15 градусів на заході до +20 на сході, вдень +від 22 градусів на заході, до +32 на сході.

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У Києві протягом доби 21 червня пройдуть дощі. Температура повітря підніметься до +18..+20 градусів вночі і до +30 вдень.

Погода у Києві meteo.gov.ua

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря +16..+18 градусів вночі і до +25​​ вдень.

Погода у Львові meteo.gov.ua

В Одесі совпчики термометрів вночі опустяться до +18..+20 градусів, вдень – піднімуться до +23..+25 градусів із дощами.

Погода в Одесі meteo.gov.ua

Погода в Дніпрі 21 червня також очікується дощової протягом доби. Вночі температура опуститься до +18..+20 градусів, вдень повітря прогріється до +29 градусів.

Погода в Дніпрі meteo.gov.ua

У Харкові термометри вночі покажуть +18..+20 градусів, вдень +30..+32 градуси із опадами.

Погода у Харкові meteo.gov.ua

Погода на Закарпатті буде дощовою. Вночі очікується температура повітря +15..+17 градусів, вдень – до +24 градусів.