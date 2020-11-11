Україну очікує одне з найкрасивіших погодних явищ – прогноз синоптика

У четвер, 12 листопада, в Україні очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ – паморозь.

Вона може з'явитися в окремих районах країни через похолодання і антициклон, повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що четвер пройде без дощів. Температура повітря почне поступово знижуватися. Вночі 12 листопада до -3 +4 градусів, вдень до +3 +8 градусів.

У Києві опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0 +3 градуси, вдень 3 +6 градусів.

"До кінця тижня в Україні – без істотних опадів, буде холоднішати далі", – зазначила Діденко.

Скріншот. Наталка Діденко в Facebook

Антициклон над Україною. Наталка Діденко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, до кінця тижня похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди утримається, буде без опадів, з періодичними туманами.