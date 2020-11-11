Україну очікує одне з найкрасивіших погодних явищ – прогноз синоптика

Карина Бондаренко Суспільство 12:44, 11.11.2020 Оновлено: 12:46, 11.11.2020

У четвер, 12 листопада, в Україні очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ – паморозь.

Вона може з'явитися в окремих районах країни через похолодання і антициклон, повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що четвер пройде без дощів. Температура повітря почне поступово знижуватися. Вночі 12 листопада до -3 +4 градусів, вдень до +3 +8 градусів.

У Києві опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0 +3 градуси, вдень 3 +6 градусів.

"До кінця тижня в Україні – без істотних опадів, буде холоднішати далі", – зазначила Діденко.

Скріншот.
Наталка Діденко в Facebook
Антициклон над Україною.
Наталка Діденко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, до кінця тижня похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди утримається, буде без опадів, з періодичними туманами.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні закрили кримінальне провадження у "справі" Байдена-Порошенка

Ексчиновник Януковича, що перебував в розшуку, став депутатом Закарпатської облради

На Закарпатті нового главу ОТГ від "Слуги народу" спіймали на хабарі

У Дніпрі від коронавірусу помер завідувач відділення лікарні Мечникова

Повний провал протидії пандемії в Україні