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Україну накриють зливи з градом: синоптик уточнила прогноз погоди

1.8тЧитати матеріал російською

У четвер, 6 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали і град.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, менша ймовірність дощів очікується на Лівобережжі - східні області, південний схід, частина центральних областей.

Температура повітря передбачається на рівні +25 +30 градусів, на сході та півдні місцями до +32 градусів, на заході +23 +27 градусів.

Україну накриють зливи з градом: синоптик уточнила прогноз погоди

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

У Києві 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться з сонцем, максимальна температура повітря досягне +27 +28 градусів.

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За прогнозом Діденко, в столиці буде рости температура повітря до +30 +33 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в найближчий тиждень очікуються інтенсивні дощі, які будуть супроводжуватися спекотною погодою.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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