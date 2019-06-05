Україну накриють зливи з градом: синоптик уточнила прогноз погоди

У четвер, 6 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали і град.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, менша ймовірність дощів очікується на Лівобережжі - східні області, південний схід, частина центральних областей.

Температура повітря передбачається на рівні +25 +30 градусів, на сході та півдні місцями до +32 градусів, на заході +23 +27 градусів.

Ілюстрація 24 канал

У Києві 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться з сонцем, максимальна температура повітря досягне +27 +28 градусів.

За прогнозом Діденко, в столиці буде рости температура повітря до +30 +33 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в найближчий тиждень очікуються інтенсивні дощі, які будуть супроводжуватися спекотною погодою.

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