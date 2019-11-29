Україну накриють зливи: синоптики уточнили прогноз погоди

Д України в п'ятницю, 29 листопада, прийдуть сильні дощі. Вони накриють Закарпаття, центр і південь країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Водночас температура повітря в регіонах підніметься до весняних відміток – +11 градусів.

На Заході країни також очікується до +11 вдень, дощі будуть незначними. У центрі до +7 та зливи. У східних регіонах України температура повітря складе +7 градусів, випадуть дощі.

На півдні – до +11 і зливи. У Києві в п'ятницю температура повітря становитиме +3...+5 градусів. Очікуються дощі.

"29 листопада вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у більшості південних, центральних областей та на Сумщині значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередили синоптики.

Погода в Україні Скриншот

Погода в Україні Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на Новий рік-2020. За даними синоптиків, снігу, можливо, не буде.

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