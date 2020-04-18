Україну накриють заморозки: синоптики уточнили прогноз перед Великоднем

Напередодні Великодня, 18 квітня, в Україні переважатиме прохолодна і хмарна погода, вночі очікуються заморозки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки в повітрі 0...-2 градуси, вдень температура повітря +10...+12 градусів.

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На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вдень +9...+15 градусів.

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вночі 0...+7 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 градусів, вдень +12...+17 градусів, на Закарпатті +15...+20 градусів.

У центральній частині країни сухо, але хмарно. Вночі +3...+5, денна температура повітря складе до +12 градусів.

У південних областях місцями очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів там будуть показувати від +5 до +9 градусів, вдень очікується від +12 до +15. У Криму без опадів, вночі +5...+7, удень +13...+15 градусів.

На півночі України різко похолоднішає, правда, буде без істотних опадів. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть лише до +10 градусів.

На сході мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 градусів, вдень +9...+15 градусів.

Погода в Україні 18 квітня

Раніше синоптик Владислав Білик розповів OBOZREVATEL, що весь наступний тиждень буде приблизно таким же, як і вихідні дні.

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