Україну накриють приморозки: синоптикиня озвучила деталі

У ніч із 17 на 18 вересня в низці областей України можливі приморозки на ґрунті.

Про це OBOZREVATEL розповіла синоптикиня Тетяна Адаменко. "Уночі очікуємо приморозки в західних і північних областях, можливо в північних районах центральних областей. Слава богу, не такі страшні, якими вони бачилися три дні тому", – уточнила вона.

За словами синоптикині, на всій території України очікується різке зниження температури, у нічні години вона становитиме всього 3-9 градусів тепла.

"Але приморозки на поверхні ґрунту – це нормальне явище для осені. Це не є сенсацією чи аномалією. За кліматичними умовами приморозки в північних областях у нас спостерігаються вже в кінці серпня", – пояснила синоптикиня.

Повну версію прогнозу Тетяни Адаменко незабаром читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко повідомила про те, що атмосферний фронт принесе в Україну похолодання, дощі з грозами і штормовий вітер.