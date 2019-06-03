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Україну накриють спека і грози: синоптики уточнили прогноз погоди на тиждень

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В Україні в найближчий тиждень очікуються інтенсивні дощі, які будуть супроводжуватися спекотною погодою.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у вівторок, 4 червня, на всій території України очікуються дощі та грози.

При цьому температура повітря прогріється від 22 до 29 градусів, трохи менші показники очікуються в західних областях.

Аналогічні погодні умови будуть спостерігатися в середу, 5 червня. Але вже в четвер, 6 червня, опади покинуть північно-східні області: Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську і Донецьку.

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Температурні показники будуть аналогічні до кінця робочого тижня. На Заході від 22 до 26, а в інших областях від 24 до 29 градусів тепла.

Погода в Україні

Погода в Україні

meteo.gov.ua

Погода в Україні

Погода в Україні

meteo.gov.ua

Погода в Україні

Погода в Україні

meteo.gov.ua

Погода в Україні

Погода в Україні

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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