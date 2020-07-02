Україну накриють спека +36, шквали та смерчі: синоптикиня дала аномальний прогноз

У п’ятницю, 3 липня, в Україні очікується спекотна й водночас дощова погода із небезпечними метеоявищами.

Опади з грозами накриють спершу західні, а згодом і північні області. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Зокрема, через розпечене повітря в грозах можливі сильні зливи та шквали, і навіть град із локальними смерчами.

За словами синоптикині, таку нестійку погоду на заході та півночі організує лінія сходження, вздовж якої якраз і виникають небезпечні метеоявища.

Карта погоди в Україні 3 липня (Facebook Наталії Діденко)

Тоді як на решті території України 3 липня переважатиме суха погода, лише вдень на Харківщині та Сумщині місцеві можливі дощі.

"Спека охопить більшість областей, протягом дня ховайтеся в затінок, під вентилятори, кондиціонери, картузи, панамки чи здоровенні капелюхи. У кого є проблеми з серцем чи з артеріальним тиском і є можливість просто повалятися вдома на дивані – краще поваляйтеся", – попередила Діденко.

3 липня в Україні можливі небезпечні метеоявища (Facebook Наталії Діденко)

Вона зазначила, що в п’ятницю стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +29… +34 градусів, а на півдні та сході – аж до +36.

У західних областях, де повітря освіжать дощі, передбачається +23… +28 градусів.

Вітер цього дня в Україні очікується південний та південно-східний, невеликий або помірний.

Прогноз на послаблення спеки після 8-9 липня (Facebook Наталії Діденко)

У Києві 3 липня теж буде спекотно й без значних опадів, хіба ввечері можливий локальний грозовий дощ. Вдень у столиці припече до +32 градусів.

"Найближче послаблення спеки у Києві – субота та неділя, але таке собі, незначне. А більш відчутне свіже повітря прийде у столицю з 8-9 липня", – додала Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики зробили штормове попередження в деяких регіонах України на четвер, 2 липня. За даними Укргідрометцентру, в західних областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.