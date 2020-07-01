Україну накриють спека +33 і дощі: синоптикиня уточнила прогноз погоди

У четвер, 2 липня, значна частина України опиниться під впливом антициклону, тому в більшості регіонів очікується сонячна погода.

Однак локальні дощі з грозами пройдуть на заході, а також місцями на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діднеко.

За її словами, західні дощі зумовить фронт циклону Thekla, який нині "порядкує" на території континентальної Європи. Через нього у Норвегії навіть прогнозують мокрий сніг.

Однак українцям, додала Діденко, мокрий сніг не загрожує, адже у четвер протягом дня в більшості областей передбачається +27… +33 градуси.

Карта погоди (Facebook Наталії Діднеко)

Повернеться спека й у Київ. Так, 2 липня у столиці максимально очікується +30… +32 градуси, опади малоймовірні.

"Між іншим, досить комфортним буде повітря в столиці в суботу-неділю, в межах +26… +28 градусів. А поки що – липень, сонце, спека", – підкреслила синоптикиня.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталії Діднеко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що липень в Україні розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.