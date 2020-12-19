Україну накриють сніг, дощі і тумани: синоптики дали прогноз на суботу

У суботу, 19 грудня, в північних і східних областях України очікується сніг з дощем, а майже на всій території країни – нічні заморозки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-5 м/с, температура повітря вночі -1...+2 градуси, вдень +2...+6 градусів.

На півночі України хмарно, без істотних опадів, у Чернігівській і Сумській областях невеликий мокрий сніг і дощ, вітер північно-західний, 3-5 м/с, температура вночі і вдень -1...+1 градус.

У центрі України хмарно, без істотних опадів, тільки в Полтавській області невеликий мокрий сніг і дощ, вітер північно-західний, 3-5 м/с, температура вночі і вдень -1...+2 градуси.

На сході України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 3-5 м/с, температура вночі і вдень -3...+1 градус.

На півдні України хмарно, без істотних опадів, вітер південно-західний, 3-5 м/с, температура вночі і вдень -2...+3 градуси; в Одеській області вночі +2...+4 градуси, удень +3...+5 градусів.

У Києві хмарно, без істотних опадів, вітер північно-західний, 3-5 м/с, температура повітря вночі і вдень 0...+2 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 19 грудня прогнозують значне погіршення погодних умов – через туман на дорогах спостерігатиметься підвищена небезпека.