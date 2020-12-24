Україну накриють рясні опади і весняний вітер: синоптикиня уточнила прогноз на Різдво

На Різдво західного обряду, 25 грудня, погода в Україні буде з атмосферними фронтами, дощами, снігом, ожеледдю і налипанням мокрого снігу.

Крім цього, у п’ятницю очікується сильний вітер, хоч і з весняним теплом. Таким прогнозом на святковий і водночас вихідний день поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, дощі найближчої ночі пройдуть майже по всій країні. Не передбачається таких опадів лиш на сході, у Дніпрі з районами та в Запоріжжі. Тоді як у Карпатах і в Сумській області дощ переходитиме в мокрий сніг.

Удень п’ятниці потужна фронтальна зона переміститься трохи східніше, тому в центрі, на північному сході та в східній частині країни очікується значне ускладнення погодних умов. Через снігопади можливе налипання мокрого снігу, утворення ожеледиці на дорогах.

На решті території, попри послаблення чи повне припинення опадів, все ще домінуватиме волога повітряна маса.

Карта погоди в Україні 25 грудня Facebook Наталії Діденко

Так, вітер західного і південно-західного напрямків буде поривчастим і навіть подекуди зі штормовими поривами.

Стовпчики термометрів вдень 25 грудня триматимуться на рівні +2… +6 градусів, а на півдні в цей час буде майже по-весняному – до +5… +11 градусів.

25 грудня в Україні очікуються рясні опади Facebook Наталії Діденко

Погода в Києві з ночі п’ятниці очікується дощовою – опади припиняться лише вдень. Вітер у столиці буде західного, південно-західного напрямків, рвучкий, некомфортний. Температура повітря у світлу пору доби становитиме +2… +5 градусів.

Прогноз погоди на Різдво 25 грудня в Україні Facebook Наталії Діденко

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