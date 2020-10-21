Україну накрили потужні магнітні бурі: астрологиня дала поради, як вберегтися

Із середи 21 жовтня і до наступного четверга, 29 жовтня, у світі почнуться магнітні бурі, найнебезпечніший період варто очікувати в найближчі дні – з 21 до 24.

Про це OBOZREVATEL розповіла українська астрологиня Ефа Форіна, коментуючи прогноз фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця про магнітний шторм, який накриє всю планету.

"Магнітна буря класу G1 почнеться 21 жовтня, але вже через чотири дні переросте в клас G2 і триватиме до 29 жовтня. Після цієї дати все поступово прийде в норму. Якщо перший рівень – це загальне нездужання в організмі людини і тварин, то другий, G2, впливає вже на технічну складову. Це збій роботи зв'язку, техніки, механізмів, легка дезорієнтація в просторі", – сказала астрологиня.

За її словами, найнебезпечніший період з 21 до 24 жовтня, і навіть цілком здорові люди будуть схильні до впливу магнітної бурі. Це проявиться в перепадах артеріального тиску, настрою, головних болях, нудоті, може тимчасово постраждати слух і зір. Але найбільше це зачепить метеозалежних людей, у яких можуть активізуватися хронічні проблеми.

"Що потрібно робити, аби максимально пом'якшити дію геошторму? За можливості більше спати, не перенапружувати організм, пити заспокійливі чаї, не встрявати в конфлікти, не вживати спиртне, не переїдати, бути обережним на дорозі та з електроприладами", – порадила вона.

Астрологиня також нагадала, що кожна людина реагує на магнітні бурі по-різному. У когось організм може заздалегідь давати збої, а ще хтось відчує відгомони навіть через тиждень після їх припинення.

За даними фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, найпотужніший удар геошторму очікується 25 жовтня. В Україні на цей день заплановано проведення місцевих виборів. Після того ще кілька днів геомагнітне поле Землі буде неспокійним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені попереджають, що в найближчому майбутньому магнітні бурі стануть все частішим явищем. Сонце вступило в новий 11-річний цикл, активність зірки стала зростати.