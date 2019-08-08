Україну накриють потужні грози: синоптики заявили про різке погіршення погоди

У п'ятницю, 9 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря підніметься до +32.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"9 серпня вночі в центральних областях, на півночі Лівобережжя та Одеської області, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", – йдеться в повідомленні.
Погода 9 серпня
depo.ua
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині місцями 30-32°.
Погода 9 серпня
Скріншот
У Києві 9 серпня вдень прогнозують невеликий дощ, проте в цілому значні опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.
Погода 9 серпня
112 Україна
Відзначимо, за прогнозами синоптиків, на курортах України в серпні вже не буде так спекотно, як в попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в західній частині України оголосили штормове попередження.
Синоптик дав прогноз на серпень в Україні, заявивши, що пекельну спеку в країні змінить холод.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".