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Україну накриють потужні грози: синоптики заявили про різке погіршення погоди

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У п'ятницю, 9 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, а температура повітря підніметься до +32.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"9 серпня вночі в центральних областях, на півночі Лівобережжя та Одеської області, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Температурний стрибок": синоптик дала неочікуваний прогноз погоди для України
Погода 9 серпня

Погода 9 серпня

depo.ua

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині місцями 30-32°.

Погода 9 серпня

Погода 9 серпня

Скріншот

У Києві 9 серпня вдень прогнозують невеликий дощ, проте в цілому значні опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Погода 9 серпня

Погода 9 серпня

112 Україна

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, на курортах України в серпні вже не буде так спекотно, як в попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в західній частині України оголосили штормове попередження.

Синоптик дав прогноз на серпень в Україні, заявивши, що пекельну спеку в країні змінить холод.

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Теми
Прогноз погоди Погода в Києві
Місце
Україна
Тег
погода
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