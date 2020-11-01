Взимку Україну накриють морози і заллє дощем: синоптики дали прогноз

Нинішня зима знову може принести українцям сюрпризи. Незважаючи на те, що синоптики знову обіцяють аномальне тепло, періодично України будуть накривати морози і сніг. Але можливе і вторгнення дуже теплого повітря.

Якою буде погода взимку в Україні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Народний синоптик Леонід Горбань поки поділився своїми прогнозами на останній місяць осені і перший місяць зими. За його даними листопада ще порадує нас теплом. У перший тиждень вдень буде до + 6-11 градусів. Потім температура опуститься до + 7-9 тепла. А вже після 10 листопада буде + 5-7, після 20-го числа до +6.

А ось вночі з'являться перші заморозки – до -2-4 градусів морозу.

А ось перші дні грудня будуть трохи прохолодніше – до + 4-6 тепла. Після 5 грудня буде холоднішати і температура почне опускатися до +1 і -2 морозу. Потеплішає до 14 грудня тут градусники покажуть + 4-6 тепла. А ось з 16 грудня знову зима візьме своє. Спочатку температура опуститься до 0 градусів, а з 18 по 20 грудня – до -1-7 морозу.

З 21 грудня знову буде -1-2 нижче нуля, потім вдарять морози до -1 – 7. Ну а Новий рік ми зустрінемо з плюсовою температурою: 29 грудень буде +1, а 31-го навіть до +3.

В кінці і середині грудня народний синоптик обіцяє дощ зі снігом, але лише в окремі дні.

В Українському гідрометцентрі поки більш стримані в своїх прогнозах. Тут кажуть, що температури цієї зими будуть трохи вище норми, а ось опади у межах норми.

"Більшість місяців будуть тепліше, ніж потрібно, але не набагато. Значних аномалій поки не передбачається. З огляду на наші зими, опади будуть змішаними – і сніг, і дощ. На півночі і заході країни їх буде достатньо", – говорить провідний синоптик відділу метеопрогнозів Роман Мурмило .

А ось завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух обіцяє зиму з сюрпризами. За її словами, і нинішня зима теж буде аномальної, як і минула.

"За прогнозами світових кліматичних центрів очікується, що середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку цього століття. Такий же прогноз давали і в минулому році. Але є деякі нюанси", – говорить Балабух.

За її словами, на погоду в Україні буде сильно впливати холодна течія в тропіках Тихого океану. "Коли воно розвивається, то спостерігається похолодання. І воно впливає на загальну циркуляцію атмосфери. У результаті це призводить до того, що посилюються меридіональні процеси над Європою. Це призводить до того, що може бути дуже тепло як для зими. Але можуть бути і вторгнення холодного повітря. Тому короткочасні морози не виключаються ", – попереджає кліматолог.

Ще один процес в тропіках – це фази дворічного коливання вітрів. "Зараз воно знаходиться в західній фазі, в поєднанні з течіями вони підвищують ймовірність вторгнення як потоків холодного повітря, так і потоків теплого", – Балабух.

Що стосується опадів, то їх дефіцит в Україні буде зберігатися. "Ми бачимо, що у нас почався дуже серйозний посушливий період. З травня минулого року атмосферна посуха перейшла в гідрологічну. Короткочасні опади змінили ситуацію тільки на заході України. А на сході ситуація не змінюється. Сподіватися на великі опади не доводиться. І навіть якщо вони будуть, вони не перекриють дефіциту води, який вже сформувався ", – пояснює Балабух.