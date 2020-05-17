Україну накриють грозові дощі: яким областям пощастить

Погода в Україні в неділю, 17 травня, буде зіпсована дощами з грозами, які пройдуть практично по всій території країни.

Сонячна погода без опадів передбачається лише в декількох областях України, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Криму опадів не передбачається. На сході країни очікується температура вдень +16...+18, вночі +5...+7 градусів. На півострові буде тепліше: +18...+20 вдень, вночі +8...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 травня Укргідрометцентр

У всіх інших регіонах країни вдень випадуть грозові дощі, швидкість вітру становитиме 5-10 м/с. Середня температура вдень буде в межах +15...+17, вночі +5...+7 градусів.

За прогнозом метеорологів у Києві 17 травня вдень пройдуть дощі з грозами. Повітря максимально прогріється до позначки +16...+18 градусів, вночі +6...+8.

Прогноз погоди в Києві на 17 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що до кінця травня на Україну чекають дощі, заморозки та спека до +25 градусів.