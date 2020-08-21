Україну накриють грозові дощі: синоптикиня розповіла, де чекати негоди

У суботу, 22 серпня, над частиною України проллються дощі.

Вологий атмосферний фронт принесе дощі з грозами на Лівобережжя України.

Про погоду на суботу, 22 серпня, розповіла синоптикиня Наталія Діденко в Facebook. Короткі зливи з грозами найбільш вірогідні в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму, а також частково на Дніпропетровщині.

На решті території України буде сухо.

Грозові дощі очікуються на Лівобережжі України (Facebook Наталії Діденко)

Температура повітря в західній частині країни буде однією з найвищих, як і на півдні: +25...+30 градусів.

Несподівано посвіжішає на південному сході і, що логічно, на півночі України: +22...+25 градусів.

У центральних областях і на Харківщині денний максимум буде на рівні близько +24...+28 градусів.

На заході країни буде незвично спекотно (Facebook Наталії Діденко)

У Києві дощ із грозою очікується ввечері 21 серпня і вночі 22 серпня. Вдень у суботу, 22 серпня, буде сухо, ясно і комфортно, +25 градусів.

У неділю, 23 серпня, стовпчики термометрів знову почнуть підніматися вгору.

Синоптикиня розповіла про погоду в Україні на 22 серпня (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на довгих вихідних 22-24 серпня.

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