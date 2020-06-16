Україну накриють грозові дощі: карта погоди на 17 червня

Погода в Україні в середу, 17 червня, практично по всій території буде дощовою та з грозами.

За прогнозом синоптиків, опадів не передбачається тільки в Луганській області, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Західні регіони країни накриють грозові зливи. Середня температура вдень буде +23+25 градусів, вночі +14+16. Трохи тепліше буде в центральних областях. Вдень стовпчики термометра покажуть +26+28 градусів, вночі +16+18.

Найвища температура встановиться на сході України. Вдень повітря прогріється до позначки +30+32 градусів, вночі температура впаде до +17+19.

Погода в Україні на 17 червня

У південних і північних областях буде схожа погода – дощі з грозами. Середня денна температура прогнозується в межах +26+28 градусів, вночі +16+18.

У Києві 17 червня за прогнозом метеорологів пройдуть дощі з грозами. Вдень температура повітря +27+29 градусів, вночі +16+18.

Погода в Києві на 17 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.