Україну накриють грозові дощі, але спека не відступить: синоптикиня уточнила прогноз погоди

У понеділок, 27 липня, у західних областях і подекуди в південній частині України очікується дощова погода з грозами.

Але до середини тижня в країну прийде значне потепління. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, грозові дощі 27 липня можуть також дійти до Вінниччини та Житомирщини. А ось на решті території буде сухо та сонячно.

Карта дощів в Україні 27 липня (meteopost.com)

У Києві в понеділок, додає Діденко, теж буде без опадів. Натомість із цього дня в столицю повернеться спека – передбачається до +30 градусів і навіть вище.

На решті території у денні години вона становитиме +28… +33 градуси, на заході місцями до +22… +27. А на півдні, сході та у більшості центральних областей України до середини тижня прогріє аж до +30… +36 градусів.

Однак наприкінці місяця, 30 липня, знову прийде атмосферний фронт, який принесе дощі з грозами й температуру в межах +22… +26 градусів.

"Тому найближчим часом почистіть кондиціонери, перевірте вентилятори, приберіть квіти з сонячних підвіконь, випустіть у перші ряди бретельки, шорти, білий колір і строкаті лимонади. Літо ще – ого-го", – порадила синоптикиня.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020-го в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.