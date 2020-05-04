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4 травня • оновлено в 12:01
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Україну накриють град і шквали: синоптики попередили про небезпеку

1.9т
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В понеділок, 4 травня, в Україні очікуються грози, подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с.

Як повідомив Укргідрометцентр, у всіх областях оголошено I рівень небезпеки, жовтий (потенційно небезпечні погодні умови).

В Україні очікуються грози

В Україні очікуються грози

У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Україну накриють град і шквали: синоптики попередили про небезпеку

Укргідрометцентр

В той же час на високогір’ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), а на високогір’ї східної частини Закарпатської області – низька сніголавинна небезпека (1 рівень).

Снеголавинная опасность в Карпатах

Снеголавинная опасность в Карпатах

Скриншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ та область 4 травня раптово накриють грози, град та потужний вітер.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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