Україну накриють град і шквали: синоптики попередили про небезпеку

В понеділок, 4 травня, в Україні очікуються грози, подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с.

Як повідомив Укргідрометцентр, у всіх областях оголошено I рівень небезпеки, жовтий (потенційно небезпечні погодні умови).

В Україні очікуються грози

У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

В той же час на високогір’ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), а на високогір’ї східної частини Закарпатської області – низька сніголавинна небезпека (1 рівень).

Снеголавинная опасность в Карпатах Скриншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ та область 4 травня раптово накриють грози, град та потужний вітер.

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