Україну накриють два потужних циклони: погода на вихідні

В Україні на вихідних, 17 - 18 березня, у результаті впливу двох активних циклонів різко погіршиться погода.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 17 березня, в північній половині країни сильний сніг (у центральних і Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

У неділю, 18 березня, у більшості західних, центральних і Одеській областях сильні снігопади, хуртовини, в південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ).

У понеділок, 19 березня, в східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях сильний сніг (в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях з дощем), хуртовини.

По всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Зниження нічної температури до 10-16°, у південній частині до 4-10 ° морозу.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні рятувальники попередили українців про складні погодні умови в кінці цього тижні і на початку наступного (17 - 19 березня).

Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, що в п'ятницю, 16 березня, в Україні очікується різке ускладнення погодних умов у зв'язку з вторгненням відразу двох циклонів, один з яких принесе морози, а інший - рясні опади, переважно у вигляді снігу.