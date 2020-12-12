Україну накриють дощі з мокрим снігом: з'явився прогноз погоди на Андрія

У день Андрія, 13 грудня, погода практично на всій території України буде теплою, морозів не передбачається, однак очікуються дощі та мокрий сніг.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру. Зокрема, на заході країни температура повітря вдень підніметься до +1+5 градусів за Цельсієм, вночі – -2+1; у регіоні вдень очікується сніг, вночі – мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На півночі країни температура повітря вдень буде 0+3 градуси, вночі – -4-0 градусів. Також вдень – сніг, вночі – мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На сході України ситуація практично така ж: температура повітря вдень – 0+4 градуси, вночі – -3-0 градусів, прогнозується сніг та мокрий сніг, тільки в Донецькій та Луганській областях опадів не передбачається.

На півдні країни буде найтепліше: температура повітря +5+9, вночі +3+6 градусів за Цельсієм. Вдень і вночі очікуються дощі, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Україні на 13 грудня Укргідрометцентр

Разом із тим, Державна служба надзвичайних ситуацій попередила про ожеледицю на дорогах 13 грудня, І рівень небезпечності, жовтий. Рятувальники закликали водіїв бути обережними на автошляхах.

У південній частині країни вночі та вранці 13 грудня – туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, йдеться у Facebook ДСНС України.

13 грудня очікуються тумани Facebook ДСНС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: