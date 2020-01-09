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9 січня • оновлено в 08:42
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Україну накриють дощі з мокрим снігом: синоптики уточнили прогноз на 9 січня

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В Україні у четвер, 9 січня, очікуються невеликі опади і заморозки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, північних та більшості центральних областей вдень можливі невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі у західній частині країни можлива ожеледиця. На решті території без опадів.

На дорогах, за винятком південних і центральних областей, місцями ожеледиця.

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Мокрий сніг

Мокрий сніг

Ілюстрація

Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах – 10-15° морозу. Удень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві також вдень очікується дощ із мокрим снігом, температура від 0 до 2° тепла.

Україну накриють дощі з мокрим снігом: прогноз на 9 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що в четвер, 9 січня, у західних і північних областях України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура вночі сягатиме до -7 градусів.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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