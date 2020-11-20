Україну накриють дощі з мокрим снігом: синоптики розповіли, де зіпсується погода

Погода в Україні у п'ятницю, 20 листопада, накриє країну справжньою зимовою стихією. Подекуди очікуються значні дощі зі снігом, в областях розгуляється сильний вітер – 7-12 метрів за секунду.

Щоправда, нічна температура із морозних градусів підніметься й у більшості регіонів триматиметься на рівні +1… +5. Такий прогноз на останній робочий день цього тижня дали в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, вдень у п’ятницю мокрий сніг пройде в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Сніг, але менш сильний, буде на Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині.

На заході цього дня дощитиме, лише на Волині ймовірність опадів низька. Тоді як в інших областях буде без них.

Також у західні області прийде похолодання, хоча до морозів не дійде. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3… +5 градусів, на півдні +2… +7, на півночі і в центрі 0... +3. І лише на сході морозно – від -2 до +1 градуса.

У Києві в п'ятницю очікується мокрий сніг, до того ж опади будуть рясними. На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця. Вдень повітря прогріється лише до +1… +3 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, морозна погода в деяких регіонах України вночі 18 листопада здивувала навіть синоптиків. Вони показали аномальне явище – температура коливалася від +5 до -20 градусів.