Україну накриють дощі з грозами: синоптикиня уточнила прогноз на початок тижня

Початок наступного тижня в Україні нічого нового у синоптичній ситуації не принесе – очікуються усе ті ж грозові зливи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко, опублікувавши карту метеоявищ. Вона додала, що дощі з низьким атмосферним тиском продовжують "нависати" над територією країни.

Так, згідно з її прогнозом, у понеділок, 22 червня, у деяких областях місцями можливі шквали, град, сильні зливи. Вітер переважно північно-східний, невеликий або помірний.

Температура повітря у країні теж особливо не зміниться: стовпчики термометрів показуватимуть +26… +30 градусів, а на заході опустяться трохи нижче – до позначки +23… +27.

Карта погоди в Україні (Facebook Наталії Діденко)

У Києві 22-го червня очікуються періодичні короткочасні грозові дощі, а також можливі сильні зливи, шквали і подекуди навіть град. Вночі повітря прогріється до +20, удень – до +29 градусів.

За прогнозом Діденко, у вівторок-середу, 23-24 червня, спека послабне, а температура повітря знизиться до +23… +26 градусів. Однак у другій половині тижня вона знову почне підвищуватися.

Прогноз від синоптикині (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматологиня Світлана Бойченко каже, що літо 2020 року буде більш дощовим, ніж у попередні два роки, а червень – аномально спекотним.