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Україну накриють дощі з грозами: синоптикиня уточнила прогноз на початок тижня

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Погода в Україні

Погода в Україні не зміниться – очікуються дощі з грозами

Початок наступного тижня в Україні нічого нового у синоптичній ситуації не принесе – очікуються усе ті ж грозові зливи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко, опублікувавши карту метеоявищ. Вона додала, що дощі з низьким атмосферним тиском продовжують "нависати" над територією країни.

Так, згідно з її прогнозом, у понеділок, 22 червня, у деяких областях місцями можливі шквали, град, сильні зливи. Вітер переважно північно-східний, невеликий або помірний.

Температура повітря у країні теж особливо не зміниться: стовпчики термометрів показуватимуть +26… +30 градусів, а на заході опустяться трохи нижче – до позначки +23… +27.

Карта погоди в Україні

Карта погоди в Україні (Facebook Наталії Діденко)

У Києві 22-го червня очікуються періодичні короткочасні грозові дощі, а також можливі сильні зливи, шквали і подекуди навіть град. Вночі повітря прогріється до +20, удень – до +29 градусів.

За прогнозом Діденко, у вівторок-середу, 23-24 червня, спека послабне, а температура повітря знизиться до +23… +26 градусів. Однак у другій половині тижня вона знову почне підвищуватися.

Прогноз від синоптикині

Прогноз від синоптикині (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматологиня Світлана Бойченко каже, що літо 2020 року буде більш дощовим, ніж у попередні два роки, а червень – аномально спекотним.

УкраїнаПрогноз погодисиноптикпогодаНаталка Діденко
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  1. /Суспільство