Україну накриють дощі з грозами: синоптики дали прогноз погоди на вівторок

Погода в Україні 7 липня буде дощовою. фото Pixabay.

Погод в Україні у вівторок, 7 липня, буде дощовою, місцями з грозами. У деяких регіонах спека досягне 37 градусів.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, найхолодніше буде на заході країни.

У західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі. Вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах можливі град та шквали 17-22 м/с.

Температура повітря вдень прогріється до 34-39 градусів, вночі +20+25. У західних областях вдень 16-21 тепла, вночі від 14 до 19 градусів.

У Києві 7 липня очікуються дощі, вдень до 27 градусів тепла, вночі до +19.

Прогноз погоди на 7 липня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з понеділка, 6 липня, і до п'ятниці, 10 липня, очікується мінлива погода: часом буде сухо і сонячно, а часом будуть йти дощі з грозами. Посеред тижня в столиці також похолодає.