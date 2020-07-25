Україну накриють дощі з грозами: названо області, де погіршиться погода

Погода в Україні в неділю, 26 липня, буде сонячною і спекотною. Тільки в західних регіонах і Житомирській області пройдуть дощі, місцями з грозами.

На решті території країни опадів не передбачається, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру. Також очікується вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

На заході країни температура вдень очікується вдень +24+26 градусів, вночі +14+16. За прогнозом синоптиків дощі йтимуть протягом доби.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня Укргідрометцентр

Спекотна і суха погода встановиться в східних, центральних і південних областях України. В середньому температура повітря вдень буде в межах +30+32, вночі +14+16. На півдні країни стовпчики термометра піднімуться до позначки +34 градуси вдень і +21 вночі.

У Києві та області 26 липня очікується сонячна і тепла погода. Температура вночі +15+17 градусів, вдень +28+30. За прогнозом метеорологів, короткочасні дощі можуть пройти в нічний час.

Прогноз погоди в Києві на 26 липня Укргідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL синоптик Владислав Білик розповів, що липень в Україні прогнозується спекотним і дощовим.