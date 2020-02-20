Україну накриють дощі та вітри: синоптикиня дала прогноз погоди

Найближчими днями в Україні теплі та сонячні дні зміняться дощами й штормовими вітрами.

Про це написала народна синоптикиня Наталія Діденко у Fаcebook. За її словами, у деяких регіонах можливий мокрий сніг.

Діденко уточнила, що 21 лютого опади ймовірні лише на заході та сході країни (окрім Харківської області). Вітер південно-західний, на півдні та сході України – східний. Невеликий, щонайбільше помірний. Температура повітря найближчої ночі +3..-3°, завтра вдень +4..+8°, у східних областях +1..+4°.

А ось у неділю, 23 лютого, в Україну прийде атмосферний фронт, який суттєво ускладнить погоду – очікуються сильні опади та штормовий вітер.

Температура повітря почне знижуватися, а на сході вночі можливі невеликі морози та мокрий сніг з дощем. В інших регіонах температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+5°. Вдень на сході та півночі країни +2...+6°, у південних областях та центрі +5...+8°, місцями до +10°. На заході повітря прогріється до +6...+9°, подекуди до +10°.

У Києві 23 лютого випаде сильний дощ, вітер західний, з поривами до 12 м/с. Вночі +1...+3°, вдень +6...+8°.

Крім того, у Києві п'ятниця 21 лютого очікується з мінливою хмарністю, без істотних опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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