Україну накриють дощі: синоптикиня попередила про похолодання

Погода в Україні у п’ятницю, 16 жовтня, буде похмурою і з опадами. Так, більшу частину областей охоплять періодичні й помірні дощі, а в Карпатах вони можуть бути сильнішими.

Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, опади цього дня принесе атмосферний фронт, тоді як у вихідні країну накриє активний циклон із південного заходу, який зумовить вже сильні дощі та поривчастий вітер на півночі, заході та подекуди в центральних регіонах.

Цієї п’ятниці схід і південь залишаться у сухій погоді, лише на Харківщині є ймовірність невеликого дощу. На півдні, сході, у багатьох центральних областях 16 жовтня ще втримається тепла погода з температурою повітря +18… +23 градуси.

На Вінниччині та Черкащині цього дня температура повітря також почне знижуватися, очікується +15… +18 градусів.

На півночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +12… +15 градусів. А найпрохолодніше в п’ятницю буде в західних областях – удень не вище +8… +13 градусів.

У Києві 16 жовтня також вже буде свіжіше, вдень до +14 градусів, є ймовірність дощу.

Синоптикиня прогнозує, що вже в суботу у столиці очікується похмура, вітряна й дощова погода – похолодає до +11… +12. А в неділю у Києві дощ припиниться, проте буде холодно – до +7… +9 градусів і вітряно.

"Найближча перспектива – із похолоданням, але ж яка осінь без дощів, туману та вітру... Поступово витягайте шапки і теплішу одежу, але без переляку – тепліші деньки у жовтня ще бувають і ще можуть бути", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.