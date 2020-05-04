Україну накриють дощі і град: в яких регіонах чекати на опади

Юрій Сергієнко Суспільство 20:33, 4.05.2020 Оновлено: 20:42, 4.05.2020

На всій території України у вівторок, 5 травня, очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали.

Найтепліше буде на півдні та сході країни, повідомляється на сторінці Укргідрометцентру в Facebook.

Ілюстрація pixabay.com
По всій Україні підуть дощі з грозами, місцями град

Невеликі дощі вночі, а вдень помірні з грозами (крім західних) підуть у всіх областях. У східних, Сумській та Запорізькій областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Вітер по країні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13 градусів, у західних областях 4-9, вдень 14-19. На півдні і сході країн тепліше – до 22 градусів.

По всій Україні підуть дощі з грозами, місцями град
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня спрогнозувала, що похолодання в Україні триватиме тиждень, а потепління варто чекати вже 9-10 травня.

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