Україну накриють дощі і град: в яких регіонах чекати на опади

На всій території України у вівторок, 5 травня, очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали.
Найтепліше буде на півдні та сході країни, повідомляється на сторінці Укргідрометцентру в Facebook.
Ілюстрація pixabay.com
По всій Україні підуть дощі з грозами, місцями град
Невеликі дощі вночі, а вдень помірні з грозами (крім західних) підуть у всіх областях. У східних, Сумській та Запорізькій областях місцями град і шквали 15-20 м/с.
Вітер по країні переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 8-13 градусів, у західних областях 4-9, вдень 14-19. На півдні і сході країн тепліше – до 22 градусів.
По всій Україні підуть дощі з грозами, місцями град
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня спрогнозувала, що похолодання в Україні триватиме тиждень, а потепління варто чекати вже 9-10 травня.
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