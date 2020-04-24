У п'ятницю, 24 квітня, в Україні буде тепла погода, але частину регіонів заллють дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На заході України буде сонячно і сухо. Вдень температура повітря складе +17...+20. Вночі буде +3...+6.

Україну накриють дощі: де зіпсується погода gismeteo.ru

У Вінницькій і Житомирській області – до +18. Опадів також не прогнозують.

Сухо буде і на півдні. У Херсонській області прогріє до +18, в Одеській і Миколаївській – на кілька позначок нижче.

На схід, північ і частково центр чекають дощі. Без опадів обійдеться лише в Черкаській та Кіровоградській областях, а також на Київщині. Там прогнозують вдень до +17.

Погода в Україні 24 квітня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили, що в Україні на тлі геологічної посухи в найближчому майбутньому буде переважати антициклональна погода з великою кількістю тихих днів.