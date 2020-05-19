Україну накриють дощі, але місцями потеплішає до +24. Карта погоди
Погода в Україні у вівторок, 19 травня, очікується хмарної та з дощами. Лише місцями в регіонах буде сонячно і без опадів.
За прогнозом синоптиків, зливи обійдуть стороною східні і південні області країни, передає пресслужба Укргідрометцентру.
На сході країни буде без опадів, середня температура вдень +16+18 градусів, вночі +5+7. У південних областях буде тепліше: вдень +21+23 градусів, вночі +9+11.
На решті частині території країни прогнозуються дощі. Середня температура очікується в межах +19+21 градусів, вночі +6+8.
Опади оминуть тільки Закарпатську область, де вдень стовпчики термометра покажуть +22+24 градусів, вночі +6+8.
У Києві 19 травня буде хмарно, вдень очікується дощ. Вдень повітря прогріється до + 16 + 18 градусів, вночі +7+9.
Як повідомляв OBOZREVATEL, метеоролог розповів, що погода в Україні влітку-2020 очікується мінливої – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можуть бути і прохолодні періоди.