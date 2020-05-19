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19 травня • оновлено в 08:09
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Україну накриють дощі, але місцями потеплішає до +24. Карта погоди

3.1т
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Погода в Україні у вівторок, 19 травня, очікується хмарної та з дощами. Лише місцями в регіонах буде сонячно і без опадів.

За прогнозом синоптиків, зливи обійдуть стороною східні і південні області країни, передає пресслужба Укргідрометцентру.

Дощі в Україні

Дощі в Україні

На сході країни буде без опадів, середня температура вдень +16+18 градусів, вночі +5+7. У південних областях буде тепліше: вдень +21+23 градусів, вночі +9+11.

На решті частині території країни прогнозуються дощі. Середня температура очікується в межах +19+21 градусів, вночі +6+8.

Погода в Україні на 19 травня

Погода в Україні на 19 травня

Укргідрометцентр

Опади оминуть тільки Закарпатську область, де вдень стовпчики термометра покажуть +22+24 градусів, вночі +6+8.

У Києві 19 травня буде хмарно, вдень очікується дощ. Вдень повітря прогріється до + 16 + 18 градусів, вночі +7+9.

Погода в Києві на 19 травня

Погода в Києві на 19 травня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеоролог розповів, що погода в Україні влітку-2020 очікується мінливої – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можуть бути і прохолодні періоди.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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