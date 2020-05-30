Україну накрив циклон: синоптик дала точний прогноз погоди на неділю

У неділю, 31 травня, через циклон в більшості областей України пройдуть дощі різної інтенсивності.

Температура повітря очікується +16 +20 градусів, на півдні та сході до +22, в західній частині буде найхолодніше, +12 +16 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Faceboook.

В Україні продовжить йти дощ

"У Києві завтра також буде переважати волога повітряна маса, але циклон все ж від столиці відсунеться, тобто, з дощами попустить трохи. Температура повітря буде коливатися близько +16 градусів", – зазначила синоптик.

Діденко прогнозує, що початок тижня буде холодним, а вже з 3-4 червня очікується відчутне потепління.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в суботу, 30 травня, Київ затопило після сильної зливи. Від дощу найбільше постраждали жителі лівого берега, проте машини "попливли" і в інших районах.