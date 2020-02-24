В Україні 24 лютого різко погіршилися погодні умови, по всій країні лютує сильний вітер, ллє дощ і подекуди сипле сніг.
Найбільше негода завдала шкоди в західних регіонах. Там шквальний вітер повалив дерева й зніс дахи будівель, а також пошкодив тролейбусні лінії та лінії електропередач. Українці діляться фото й відео наслідків стихії у соцмережах, водночас закликаючи земляків бути обережними (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За даними рятувальників ДСНС, у Львівській області без світла залишилися 70 населених пунктів, Івано-Франківській – 69, Тернопільській – 65, Волинській – 23, Чернівецькій – 12 та Рівненській – 1.
Наслідки негоди на Івано-Франківщині
Telegram-канал Frankivsk 112
Так, у Telegram-канал Frankivsk 112 зауважили, що по вулиці Героїв УПА в Івано-Франківську дерево перекрило проїзд.
Біля професійного училища №13 у місті шквальний вітер зірвав частину покрівлі. На щастя, ніхто не постраждав.
Наслідки негоди на Івано-Франківщині
Telegram-канал Frankivsk 112
Окрім цього, ймовірно, через негоду на вулиці Мазепи осипався один із перших івано-франківських муралів.
Фотографіями поділилася у Facebook місцева жителька Світлана Оришко. У коментарях до її посту користувачі висловили сум щодо інциденту. Дехто навіть припустив, що осипання трапилося через неякісне нанесення стінопису.
У центрі Івано-Франківська осипався один із перших муралів
Facebook/Світлана Оришко
"Шегині. Будьте обережні – від пориву вітру падають дерева", – зі свого боку написав у Facebook керівник ГО "Варта1" Ігор Зінкевич.
У центрі Івано-Франківська осипався один із перших муралів
Facebook/Світлана Оришко
Згодом він додав, що аналогічна ситуація трапилася на відрізку дороги Куликів – Львів (на виїзді в бік Львова). Там на узбіччі повалило одразу декілька дерев. Чоловік підкреслив, що спецтехніка вже була на місці, рятувальні бригади ліквідовували наслідки стихії.
У Шегині від пориву вітру попадали дерева
Facebook/Igor Zinkevych
Також Зінкевич поділився відео ДТП, яка трапилася біля Деравачі на трасі Київ – Чоп. За його словами, автомобіль БМВ зніс парапет, постраждали люди – попередньо, один чоловік загинув.
На перехресті Стрийської і Наукової у Львові вітер не залишив жодного знака
Facebook/Igor Zinkevych
Водночас інші користувачі соцмереж сповіщають, що, наприклад, на вулиці Брожка у Києві трохи підтопило дороги, також там відкриті люки.
ДТП на трасі Київ – Чоп
Facebook/Igor Zinkevych
Вулицю Брожка в Києві підтопило
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в понеділок, 24 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки практично по всій країні.
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