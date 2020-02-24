В Україні 24 лютого різко погіршилися погодні умови, по всій країні лютує сильний вітер, ллє дощ і подекуди сипле сніг.

Найбільше негода завдала шкоди в західних регіонах. Там шквальний вітер повалив дерева й зніс дахи будівель, а також пошкодив тролейбусні лінії та лінії електропередач. Українці діляться фото й відео наслідків стихії у соцмережах, водночас закликаючи земляків бути обережними (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За даними рятувальників ДСНС, у Львівській області без світла залишилися 70 населених пунктів, Івано-Франківській – 69, Тернопільській – 65, Волинській – 23, Чернівецькій – 12 та Рівненській – 1.

Наслідки негоди на Івано-Франківщині Telegram-канал Frankivsk 112

Так, у Telegram-канал Frankivsk 112 зауважили, що по вулиці Героїв УПА в Івано-Франківську дерево перекрило проїзд.

Біля професійного училища №13 у місті шквальний вітер зірвав частину покрівлі. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки негоди на Івано-Франківщині Telegram-канал Frankivsk 112

Окрім цього, ймовірно, через негоду на вулиці Мазепи осипався один із перших івано-франківських муралів.

Фотографіями поділилася у Facebook місцева жителька Світлана Оришко. У коментарях до її посту користувачі висловили сум щодо інциденту. Дехто навіть припустив, що осипання трапилося через неякісне нанесення стінопису.

У центрі Івано-Франківська осипався один із перших муралів Facebook/Світлана Оришко

"Шегині. Будьте обережні – від пориву вітру падають дерева", – зі свого боку написав у Facebook керівник ГО "Варта1" Ігор Зінкевич.

У центрі Івано-Франківська осипався один із перших муралів Facebook/Світлана Оришко

Згодом він додав, що аналогічна ситуація трапилася на відрізку дороги Куликів – Львів (на виїзді в бік Львова). Там на узбіччі повалило одразу декілька дерев. Чоловік підкреслив, що спецтехніка вже була на місці, рятувальні бригади ліквідовували наслідки стихії.

У Шегині від пориву вітру попадали дерева Facebook/Igor Zinkevych

Також Зінкевич поділився відео ДТП, яка трапилася біля Деравачі на трасі Київ – Чоп. За його словами, автомобіль БМВ зніс парапет, постраждали люди – попередньо, один чоловік загинув.

На перехресті Стрийської і Наукової у Львові вітер не залишив жодного знака Facebook/Igor Zinkevych

Водночас інші користувачі соцмереж сповіщають, що, наприклад, на вулиці Брожка у Києві трохи підтопило дороги, також там відкриті люки.

ДТП на трасі Київ – Чоп Facebook/Igor Zinkevych

Вулицю Брожка в Києві підтопило

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в понеділок, 24 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки практично по всій країні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!