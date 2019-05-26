Україну накрив погодний армагеддон: чого чекати далі

Україну накрив погодний армагеддон – бурі, грози і зливи призвели до масштабних повеней.

Тисячі будинків і домогосподарств на території Івано-Франківської та Закарпатської областей потрапили в зону підтоплення внаслідок інтенсивних опадів. Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків НП.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати у читачів, чи варто вдаватися до паніки через погіршення погодних умов.

Погодний армагеддон в Україні

Так, найбільше українців (42%) висловили думку, що до тривожних наслідків призвів сезон дощів, який не є нічим дивним. "Не потрібно паніки!" – закликали вони.

Ще 38% респондентів зробили висновок, що клімат Землі невпинно змінюється, тому далі буде тільки гірше.

Примітно, що дехто пов'язалв стихійні лиха з переобранням президента України. Так, 16% опитаних висловили думку, що природа плаче за новою владою і скоро все мине.

При цьому, 4% українців ніякої зацікавленості в питанні не проявили, оскільки живуть далеко від Західної України і не турбуються з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 30 травня в Україні прогнозують підвищення температури повітря до +31°.

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