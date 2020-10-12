Україну накрив густий туман: більшість областей у небезпеці
У понеділок, 12 жовтня, на більшість областей України опустився густий туман.
У зв'язку з погодними умовами оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки, повідомили на сайті Укргідрометцентру.
Видимість на дорогах погіршилася до 300-500 метрів. Ясно тільки в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Луганській областях і в Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в другій половині тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.