Україну накрили смерчі, країна перетворюється на Техас: метеорологи дали пояснення

Вчені пояснили, що нехарактерні для України смерчі трапляються все частіше через різкі зміни температури за короткий проміжок часу.

Як говориться в сюжеті ТСН, за останні 3 місяці в різних регіонах України було відзначено п'ять смерчів. Їх бачили на Дніпропетровщині, Донеччині, Миколаївщині.

Синоптики підтвердили, що кількість стихійних лих зростає з року в рік. Вони пояснюють це глобальною зміною клімату.

Україну накрили смерчі, країна перетворюється в Техас: метеорологи дали пояснення

Більшість зафіксованих в Україні смерчів не представляє реальної небезпеки для людей, інфраструктури і сільського господарства на відміну від, наприклад, американського Техасу. Однак були й винятки.

У минулому році через атмосферні вихори в трьох селах Житомирської області вводили надзвичайний стан, а два роки тому під Одесою в повітряну воронку потрапив 14-річний хлопець.

На думку вчених, смерчі виникають через різкий перепад температур, а саме така погода в останні тижні стоїть в Україні. Тому метеорологи порадили громадянам бути обережними при зустрічі з незвичайним природним явищем.

"Єдине, якщо в Америці люди риють притулки, щоб ховатися від торнадо, у нас не потрібно ще їх рити. Просто бути обачними. Класично люди ховаються під мостами. Щоб тебе вгору не підняло. Тому що буває, машини піднімає", – сказав начальник відділу метеорологічних прогнозів Владислав Білик.

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"Відійти від вікон, відключити електрику. Там спостерігається перепад тиску – просто вибухають банки з консервацією, відомі випадки коли з курей просто висмикували пір'я", – розповіла завідувачка відділом Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителям Скадовська і Хорлів в Херсонській області вдалося зняти великі смерчі, які пронеслися над їх населеними пунктами.