Магнітна буря класу G1 почнеться 21 жовтня, але вже через чотири дні вона переросте в середню бурю класу G2 і триватиме до 29 жовтня. Після цієї дати всі поступово прийде в норму.

Магнітні бурі поділяють на п'ять рівнів від G1 до G5. Нас чекає буря класифікації G1-G2.

І якщо перший рівень це загальне нездужання в організмі людини і тварин, то другий рівень вже впливає на технічну складову: це збій роботи зв'язку, техніки, механізмів, легка дезорієнтація в просторі.

Найбільш небезпечний період магнітної бурі слід очікувати з 21 по 24 жовтня.

Друга хвиля припаде на 27 число.

Навіть цілком здорові люди будуть схильні до впливу магнітної бурі. Це проявиться в перепадах артеріального тиску, головного болю, нудоти, перепадів настрою, може тимчасово постраждати слух і зір.

Особливо це зачепить метеозалежних людей, у яких можуть активізуватися хронічні проблеми.

Як себе вести з 21 по 29 жовтня, що б максимально пом'якшити дію геошторму на організм:

По можливості більше спати.

Не перенапружуйте організм.

Пити заспокійливі чаї.

Проведіть медитацію на збереження енергії.

Не встрявайте в конфлікти.

Не з'ясовуйте відносини.

Не вживайте спиртне.

Будьте обережні на дорозі і з електроприладами.

Не переїдайте в ці дні.

Прийміть ліки, призначені лікарем, не перевищуючи дозування.

І пам'ятайте, що кожен реагує на магнітні бурі по-різному. У когось організм реагує раніше від дати бурі, а хтось відчує ці відгомони через тиждень після її припинення.

Тому будьте уважні до свого здоров'я.