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21 жовтня • оновлено в 00:33
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Україну накрила паніка через дим та брудне повітря: синоптикиня все пояснила

1.3т Читати матеріал російською

В Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), на рівні з промисловими районами Китаю чи США.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА Олег Попенко, виклавши підтверджуючі скріни з вражаючими даними.

Україну накрила паніка через дим та брудне повітря: синоптикиня все пояснила
Україну накрила паніка через дим та брудне повітря: синоптикиня все пояснила
Україну накрила паніка через дим та брудне повітря: синоптикиня все пояснила

"Накрило пів країни від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя. Що могло так забруднити повітря в Україні? В мене єдиний варіант – це масове спалювання листя, багаття та горіння торф'яників", – написав чиновник.

У свою чергу синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook спробувала пояснити, чому останнім часом над Україною можлива така концентрація шкідливих димів та викидів, і чому ці викиди "зависли" над країною.

За її словами, СО утворюється внаслідок неповного згоряння пального в автомобільних двигунах та опалюваних приладах, які працюють на вугіллі або на інших видах природного палива, і не так, як від спалювання листя чи сміття.

"Що тоді від листя? Під час згоряння однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється приблизно 9 кг мікрочастинок диму до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Наприклад, з тліючого листя й трави, без доступу кисню, виділяється бензопірен. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотрутніших для людини речовин. Все ж чадний газ також може бути", – написала вона.

Діденко пояснює, що зараз як раз у повному розпалі сезон спалювання листів, а в Україні вже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Через ця отруйна димка "зависає" і нікуди не дівається.

"Сухе повітря, слабкий вітер або штиль ще довго визначатимуть погоду в Україні. Вітер може коливатися, щоправда. Зараз вітер в Україні - переважно південних напрямків, південний, південно-східний, південно-західний. Найближчим часом розраховувати на зміну синоптичної ситуації не доводиться - антициклональний характер погоди втримується", – відмітила синоптикиня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через викиди сміттєспалювального заводу "Енергія" істотно погіршилася якість повітря.

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Місце
Україна
Тег
отруїлися газом
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Исаев Максим
Исаев Максим
Блин, ну когда уже этот ПутЕн угомонится???
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