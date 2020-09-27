Україну накрила буря: у Карпатах випав сніг, сотню населених пунктів знеструмлено

В Україні в неділю, 27 вересня, розгулялася осіння негода – дощі зі штормовим вітром, які призвели до знеструмлення понад ста населених пунктів. Водночас у Карпатах уже випав перший сніг.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зі свого боку в Укргідрометцентрі попередили про ще більше погіршення погодних умов цього дня в країні (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Станом на 7:00 27 вересня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: у Львівській – 34, Вінницькій – 33, Івано-Франківськів – 26 і Чернівецькій – 14", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Зазначається, що до відновлення електропостачання, крім фахівців ДСНС, залучено й бригади обленерго в регіонах.

На горі Піп Іван Чорногірський випав мокрий сніг із дощем. Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

Співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що станом на ранок неділі на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 0°С, віяв південно-західний вітер 10-12 м/с, було хмарно й пройшов дощ із мокрим снігом. Через таку погоду у горах спостерігалася обмежена видимість до 100 м.

Сніг у Карпатах 27 вересня. Facebook Ruslan Grodyuk

Водночас синоптики Укргідрометцентру інформують про посилення негоди в Україні. Так, 27 вересня у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях сильні, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях йтимуть значні дощі. До того ж удень в більшості областей місцями ймовірні грози і навіть град. Протягом доби 27 вересня пориви вітру в країні сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Тоді як у південній частині, східних, центральних (крім Вінницької), Сумській областях синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Метеорологічні попередження по території України 27 вересня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення "бабиного літа", 27 вересня, в Україні почне поступово знижуватися температура і прийдуть дощі. Синоптики радять бути обережними, оскільки можливі пориви вітру.