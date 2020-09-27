Україну накрила буря: у Карпатах випав сніг, сотню населених пунктів знеструмлено

В Україні в неділю, 27 вересня, розгулялася осіння негода – дощі зі штормовим вітром, які призвели до знеструмлення понад ста населених пунктів. Водночас у Карпатах уже випав перший сніг.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зі свого боку в Укргідрометцентрі попередили про ще більше погіршення погодних умов цього дня в країні (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Станом на 7:00 27 вересня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: у Львівській – 34, Вінницькій – 33, Івано-Франківськів – 26 і Чернівецькій – 14", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Зазначається, що до відновлення електропостачання, крім фахівців ДСНС, залучено й бригади обленерго в регіонах.

Співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поступовідомили, що станом на ранок неділі на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 0°С, віяв південно-західний вітер 10-12 м/с, було хмарно й пройшов дощ із мокрим снігом. Через таку погоду у горах спостерігалася обмежена видимість до 100 м.

Водночас синоптики Укргідрометцентру інформують про посилення негоди в Україні. Так, 27 вересня у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях сильні, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях йтимуть значні дощі. До того ж удень в більшості областей місцями ймовірні грози і навіть град. Протягом доби 27 вересня пориви вітру в країні сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Тоді як у південній частині, східних, центральних (крім Вінницької), Сумській областях синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення "бабиного літа", 27 вересня, в Україні почне поступово знижуватися температура і прийдуть дощі. Синоптики радять бути обережними, оскільки можливі пориви вітру.