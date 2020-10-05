Україну накриє циклон: синоптики попередили про негоду

В України у понеділок, 5 жовтня, погіршиться погода – зокрема, в деяких регіонах очікуються сильні зливи з грозами.

За даними Укргідрометцентру, найбільше дощитиме у західних областях. А в центральних синоптики попередили про шквальний вітер.

Так, на заході температура повітря у понеділок становитиме +21… +23 градуси. Вітер прогнозують південно-східний, місцями пориви до 12 м/с.

Вдень 5 жовтня у західних областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській і Рівненській, а також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині – пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). В цих же регіонах пройдуть дощі.

На решті території України переважатиме мінлива хмарність. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +20… +23 градусів. А найпрохолодніше цього дня буде в Києві – очікується +19… +21 градус.

Також синоптики попередили, що до середи, 7 жовтня, у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня в Києві було оголошено найвищий рівень штормової небезпеки через очікуване посилення поривів вітру до 15-20 м/с. В КМДА нагадали основні рекомендації, яких варто дотримуватися жителям міста за такої погоди.