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Україну накриє циклон: синоптик попередила про негоду

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Територію України, у вихідні дні, 3-4 серпня, накриє циклон, який рухається з південного заходу.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, вже в суботу вдень в Одеській області та Прикарпатті почнуться дощі і грози, які місцями переходитимуть у сильні зливи з локальними шквалами і градом.

За її прогнозом, циклон поступово, протягом ночі на 4 серпня і недільного дня, буде переміщатися із заходу на схід.

Україну накриє циклон: синоптик попередила про негоду

Дощова погода

Дощова погода

24 канал

"Тому вдень 3 серпня, вночі та вдень 4 серпня на півдні України, в центральних областях, на Прикарпатті та на сході - дощі, грози, місцями сильні зливи, локальний град, при грозах шквали", - зазначила Діденко.

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Північ України і захід (крім Прикарпаття) уникне прямого впливу циклону - в суботу-неділю очікуються невеликі дощі періодично з проясненнями.

Температура повітря залишиться невисокою в більшості областей, +20 +24 градуси.

На півдні в суботу ще буде жарко, +25 +30, а в неділю, 4 серпня, на півдні і сході, градуси істотно впадуть, похолодає.

У Києві в суботу та неділю невеликі дощі чергуватимуться з сонцем, температура повітря складе +20 +22 градуси.

За прогнозом Діденко, з вівторка, 6 серпня, в Україні почне теплішати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Укргідрометцентр прогнозує на серпень середню місячну температуру +19 +24 градуси. В окремих регіонах в кінці місяця можливі заморозки на поверхні грунту.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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