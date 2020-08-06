Україну накриє спекотна погода: синоптикиня уточнила, де буде сухо, а куди прийдуть дощі

Марина Ліснічук Суспільство 12:35, 6.08.2020 Оновлено: 13:01, 6.08.2020

У п’ятницю, 7 серпня, антициклон Detlef із центром над країнами Балтії визначатиме переважно суху й спекотну погоду в більшості областей України.

Попри це, деякі регіони все ж зачеплять незначні опади. Таким прогнозом на останній день цього робочого тижня поділилася у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

Зокрема, за її словами, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях удень у п’ятницю можливі короткочасні грозові дощі.

Карта погоди в Україні 7 серпня, яку зумовлюватиме антициклон Detlef
(Facebook Наталка Діденко)

Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня 7 серпня на заході та півночі становитиме +26… +32, а на півдні, сході та в більшості центральних областей підніметься до +29… +34 градусів.

У Києві п'ятниця, підкреслила синоптикиня, буде із красивими хмарками, проте без значних опадів. Денна температура повітря трохи "осяде" – до +28… +30 градусів.

Ймовірність дощів в Україні 7 серпня
(Facebook Наталка Діденко)

Забігаючи наперед, Діденко додала, що цими вихідними в столиці взагалі буде "температурний рахат-лукум" – до +27 градусів. Наприклад, субота буде сухою і сонячною, а неділя – місцями з короткочасними грозовими дощами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що до 9 серпня в Україні переважатиме суха погода, лише в Карпатах можливі невеликі дощі. Спека почне спадати з наступного тижня.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

За кордоном загинули найманці ПВК "Вагнер" з Донбасу

Вибух у Бейруті: неофіційна версія

Сказки о "братской России" у них для л*хов. Для себя же они выбирают Европу

Дружина футболіста збірної України відмовилася вчити доньку української мови

Скалецька сказала, кому в Україні дістанеться вакцина від COVID-19: на всіх не вистачить