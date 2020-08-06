Україну накриє спекотна погода: синоптикиня уточнила, де буде сухо, а куди прийдуть дощі

Попри спекотну погоду в Україні 7 серпня, у деяких регіонах можливі дощі.

У п’ятницю, 7 серпня, антициклон Detlef із центром над країнами Балтії визначатиме переважно суху й спекотну погоду в більшості областей України.

Попри це, деякі регіони все ж зачеплять незначні опади. Таким прогнозом на останній день цього робочого тижня поділилася у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

Зокрема, за її словами, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях удень у п’ятницю можливі короткочасні грозові дощі.

Карта погоди в Україні 7 серпня, яку зумовлюватиме антициклон Detlef (Facebook Наталка Діденко)

Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня 7 серпня на заході та півночі становитиме +26… +32, а на півдні, сході та в більшості центральних областей підніметься до +29… +34 градусів.

У Києві п'ятниця, підкреслила синоптикиня, буде із красивими хмарками, проте без значних опадів. Денна температура повітря трохи "осяде" – до +28… +30 градусів.

Ймовірність дощів в Україні 7 серпня (Facebook Наталка Діденко)

Забігаючи наперед, Діденко додала, що цими вихідними в столиці взагалі буде "температурний рахат-лукум" – до +27 градусів. Наприклад, субота буде сухою і сонячною, а неділя – місцями з короткочасними грозовими дощами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що до 9 серпня в Україні переважатиме суха погода, лише в Карпатах можливі невеликі дощі. Спека почне спадати з наступного тижня.