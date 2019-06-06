Україну накриє спека і грози: синоптик дала прогноз на вихідні

У п'ятницю, 7 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, дощі з грозами найбільш вірогідні в західних областях, місцями в Одеській і Миколаївській, а ввечері пройдуть на Харківщині та Сумщині.
"Найближчої ночі дощі з грозами можуть походити по півночі і центру. На решті території - без опадів", - зазначила вона.
Ілюстрація
24 канал
Температура повітря в Україні 7 червня очікується +25 +30 градусів. У вихідні спека посилиться до +28 +34 градусів.
У Києві найближчої ночі є вірогідність дощу з грозою, завтра вдень - без істотних опадів. Температура повітря досягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30 градусів.
8-9 червня в Києві - локальні періодичні дощі і спека.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.
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